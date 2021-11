Cyril Hanouna fier de son fils Lino : "les larmes aux yeux", il célèbre une heureuse victoire

Cyril Hanouna a un emploi du temps bien rempli. Mais il n'en oublie pas le plus important : sa famille. Ainsi, le présentateur de Touche pas à mon poste et Balance ton post (C8) était présent pour son fils Lino (9 ans, fruit de ses anciennes amours avec Emilie) qui a vécu un événement important, dimanche 21 novembre 2021.

Rares sont les fois où Cyril Hanouna prend la pose avec son fils Lino. L'homme de 47 ans tient à préserver sa vie privée. Mais la tentation était trop forte dimanche. Il faut dire qu'il souhaitait faire part d'une grande fierté. Sur son fils d'actualité, il a dévoilé une photo sur laquelle le frère de Bianca (10 ans) fixe l'objectif, une raquette de padel dans une main et un trophée dans l'autre. A ses côtés, son papa a un poing levé en signe de victoire. "Padel entre père et fils aujourd'hui et on a gagné", peut-on lire en légende de la publication.