Cyril Hanouna et son ex-compagne Emilie : discussion en direct dans TPMP et révélation

C'est une nouvelle semaine que l'équipe de Touche pas à mon poste démarre sur les chapeaux de roues. Ce lundi 18 octobre, Cyril Hanouna et sa bande sont en forme. Le trublion du PAF a débuté l'émission phare de C8 en passant un coup de téléphone à son fils, Lino, âgé de 9 ans. "On va faire une darka", a-t-il déclaré à Bernard Montiel, à qui il a affirmé que son garçon n'avait pas apprécié son émission de ce dimanche sur RFM avec Francis Huster : "On l'a écouté ensemble et il m'a dit : 'elle est éclatée au sol'. Je l'appelle tout de suite, vous allez voir que je dis pas de bêtises."

A l'autre du bout du fil, ce n'est pas le petit Lino qui répond mais sa maman, Emilie, l'ancienne compagne de Cyril Hanouna. "Oui HP", a-t-elle répondu, sans savoir qu'elle était sur haut-parleur. "Oui, comment ça va ? Tu sais que je suis à l'antenne là ?", l'interroge le présentateur. "Arrête ! Les gens vont se demander pourquoi je t'appelle HP", a rétorqué la jeune femme. "Je voulais avoir Lino", lui explique Cyril Hanouna.

"Arrête, tu dis n'importe quoi", rétorque Emilie qui semble ne pas croire qu'elle passe en direct à la télévision. "Mais sur la tête de ma mère qu'on est en direct... Non les gens ne disent rien, ils sont plutôt contents", plaisante-t-il. Avant d'ajouter : "Mon ex, avec qui on est restés très proches, très amis, m'appelle HP. C'est-à-dire Hôpital Psychiatrique."

Un surnom qui a fait naître de nombreuses réactions chez les chroniqueurs. "Elle vous connaît bien", s'est amusé Bernard Montiel. "On a compris pourquoi", ont répondu d'autres chroniqueurs. Mais d'après nos informations, "HP" ne veut pas du tout dire "Hôpital Psychiatrique" mais "Haut Potentiel".