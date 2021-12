Nathalie Marquay et l'annonce du cancer de Jean-Pierre Pernaut : face aux critiques elle réplique

Nouveau combat contre la maladie pour Jean-Pierre Pernaut. Après avoir vaincu un cancer de la prostate en 2018, c'est contre un cancer du poumon que l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 âgé de 71 ans se bat. Dans cette bataille, il peut une fois de plus compter sur le soutien sans faille de son épouse Nathalie Marquay. Pourtant, Miss France 1987 doit faire face à des critiques.

Le 22 novembre 2021, la maman de Lou (18 ans) et Tom (bientôt 17 ans) a fait le déplacement sur le plateau de Touche pas à mon poste pour révéler que Jean-Pierre Pernaut se battait contre un nouveau cancer. "Ca s'est passé au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, 'jamais 2 sans 3", avait-elle notamment expliqué. Une venue qui n'avait pas été vue d'un bon oeil par tous les téléspectateurs de C8.

Certains n'ont en effet pas compris pour quelle raison ce n'était pas Jean-Pierre Pernaut qui avait fait face à Cyril Hanouna. Des critiques auxquelles Nathalie Marquay a souhaité répondre lors d'une interview pour Ciné Télé Revue. "Il y en a qui ont carrément dit que j'avais parlé de son cancer dans Touche pas à mon poste sans que mon mari soit au courant. C'est n'importe quoi. Jean-Pierre était trop fatigué pour faire l'émission. Et il a envoyé directement ensuite une vidéo pour donner de ses nouvelles. Mais j'ai l'habitude de tout prendre dans la tronche. Je m'en fous. C'est juste de la jalousie, de la méchanceté. Et sur des milliers de messages, j'en ai dix qui sont barjos et tous les autres, positifs", a expliqué l'ancienne reine de beauté.

Nathalie Marquay préfère se concentrer sur le plus important : la santé de son époux. Parfois, elle a l'impression de "retrouver un enfant" qui a besoin d'être rassuré. "Je suis un énorme soutien pour Jean-Pierre et la preuve vivante que malgré le fait qu'on m'avait condamnée, je suis toujours là", a conclu la mère de famille qui a vaincu une leucémie foudroyante, diagnostiquée en 1997.

Jean-Pierre Pernaut s'est confié sur le mal qui le ronge dans l'édition de Paris Match du 2 décembre. L'occasion de découvrir qu'il a été opéré sous une fausse identité, comme l'avait fait Michel Drucker lors de son souci au coeur. Son deuxième poumon n'étant pas opérable, il doit subir une radiothérapie depuis quelques semaines. Le 29 novembre dernier, il révélait au micro de Pascal Praud, dans son émission radio RTL Midi, que pendant cinquante ans, il a fumé un à deux paquets par jour. "J'ai été con", a-t-il regretté. Après que sa maladie a été diagnostiquée, Lou Pernaut a stoppé net sa consommation de cigarettes. Nathalie Marquay a quant à elle promis d'arrêter également.