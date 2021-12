Jean-Pierre Foucault "méchant" ? Une Miss sèchement recadrée par l'animateur

D'ordinaire très chaleureux et doté d'une bienveillance à toute épreuve, Jean-Pierre Foucault est pourtant sorti de ses gonds lors de l'élection de Miss France 2022 diffusée le 11 décembre 2021 sur TF1. Animateur fétiche de l'émission, l'emblématique Jean-Pierre avait pour l'occasion sorti son plus beau costume afin de présenter le sacre d'une nouvelle reine de beauté avec son acolyte Sylvie Tellier. Mais alors qu'il pensait que tout se déroulerait sans encombres, le présentateur de 74 ans a été dérangé par l'une des Miss qui s'est avérée être une véritable pipelette lors de sa présentation.

Il faut vous arrêter mademoiselle !

La coupable est Miss Guyane. Trop occupée à argumenter sur les nombreuses raisons qui ferait d'elle une merveilleuse Miss France, la jolie brune a totalement zappé Jean-Pierre Foucault qui tentait, tant bien que mal, de la faire taire. "Je suis une jeune femme engagée..." explique-t-elle avant de subir une première intervention de Jean-Pierre : "Attention Mademoiselle..."."En tout cas ce titre de Miss France me permettrait..." poursuit-elle, "S'il vous plait..." renchérit l'animateur avant d'être une nouvelle fois coupé par Mélysa Stephenson. "Désolée je termine. En tout cas grâce à vous si vous me permettez de devenir Miss France..."

À bout, Jean-Pierre Foucault finit par stopper de force la jeune femme en monopolisant la parole. "Ah non non il faut vous arrêter mademoiselle ! C'est une minute on partage parfaitement et on vous félicite pour vos actions." Un peu gêné de s'être emporté, il ajoute : "Je suis le "méchant" mais en réalité vous avez toutes une minute et ce serait discourtois vis-à-vis d'autres de faire davantage".