Miss France 2022 : Une miss perd ses moyens en direct, Jean-Pierre Foucault vole à son secours

Pas de chance pour la belle Marion Ratié. Sélectionnée parmi les 15 demi-finalistes de l'élection Miss France, la jeune Miss Languedoc-Roussillon s'est malencontreusement mal exprimée face aux téléspectateurs ce samedi 11 décembre 2021. Prise de court par le stress du direct ainsi que par la compétition, la jeune femme a perdu tous ses moyens.

Agée seulement de 20 ans, Marion Ratié est une jeune étudiante en plein cursus de comptabilité et de gestion. Présente au concours national Miss France, cette dernière a été la première sélectionnée par le jury pour poursuivre l'aventure. Une étape qui lui a fait perdre ses moyens. Après avoir descendu les escaliers du Zénith de Caen, le sourire aux lèvres, cette dernière s'est alors lancée dans un difficile discours de présentation.

"Bonsoir Caen, bonsoir la France", a-t-elle d'abord déclaré, avant de poursuivre, non sans doute : "Je m'appelle Marion Ratié, j'ai 20 ans et je suis en troisième année de classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion. Dans la vie j'adore les sports extrêmes, les sensations fortes, comme celle que je vis aujourd'hui et j'aime autant la gastronomie française... Ça tombe bien puisque. Puisque...", s'est-elle ensuite égarée, prise par l'émotion. Perdue, elle a pu voir Jean-Pierre Foucault la soutenir en déclarant avec humour : "Puisque vous avez faim".

"Ça tombe bien puisqu'une Miss France mange très bien pendant son règne", a-t-elle ensuite enchaîné, confiante. "Et si je suis élue ce soir, je continuerai à défendre la cause qui me tient à coeur : le dévelop... le dévelopement des sciences support pour les personnes atteintes de cancer et je continuerai à vous transmettre ma positivité", s'est-elle ensuite, une nouvelle fois, égarée. Un discours rempli de détermination qui témoigne de tout son attachement à remplacer Amandine Petit au rôle de Miss France.