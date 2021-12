Miss France 2022 : Miss Normandie, Miss Guyane... Découvrez les 15 demi-finalistes

Après un superbe défilé en maillot de bain devant Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier, le jury président par Jean-Pierre Pernaut et et les téléspectateurs, l'élection Miss France 2022 se poursuit. Désormais, elles ne seront plus que quinze à poursuivre l'aventure.

C'est sur des critères bien précis que l'organisation Miss France a sélectionné les Miss régionales encore en lice : leurs motivations ou encore leur culture générale.

Ce 11 décembre 2021, en direct du Zénith de Caen, Jean-Pierre Foucault a annoncé le nom des 15 reines de beauté sélectionnées pour accéder à la demi-finale du concours.

Les Miss qualifiées sont :

- Miss Languedoc-Roussillon 2021 : Marion Ratié, 20 ans, 1,72 m, 3e année de classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion. Dans la vie elle aime les sports extrêmes et la gastronomie française.

- Miss Tahiti 2021 : Tumateata Buisson, 24 ans, 1,81 m, chargée de communication dans le secteur du tourisme. Elle est le fruit d'un métissage polynésien et asiatique et est fière d'être française.

- Miss Pays de la Loire 2021 : Line Carvalho, 20 ans, 1,78 m, prépa scientifique. Elle veut devenir pilote de ligne et elle pratique la danse. Elle est persévérante et ambitieuse.

- Miss Côte d'Azur 2021 : Valeria Pavelin, 24 ans, 1,85 m, étudiante pour devenir chirurgien-dentiste. Elle est une personne bienveillante, généreuse et à l'écoute.

- Miss Martinique 2021 : Floriane Bascou, 19 ans, 1,71 m, étudiante en santé option droit. Elle est déterminée et veut devenir orthodontiste.

- Miss Normandie 2021 : Youssra Askry, 24 ans, 1,72 m, master en activités physiques adaptées et santé. Le sport fait partie de son quotidien et elle n'a pas peur de "viser la lune" (un clin d'oeil à Amel Bent qui est jurée).

- Miss Rhône-Alpes 2021 : Charlotte Faure, 20 ans, 1,73 m, en deuxième année de BTS communication à Grenoble. Elle joue au volley-ball à haut niveau.

- Miss Lorraine 2021 : Marine Sauvage, 23 ans, 1,75 m, étudiante en cinquième année de pharmacie. Elle a détermination d'une lionne et est passionnée par l'art et la littérature.

- Miss Réunion 2021 : Dana Virin, 22 ans, 1,73 m, étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance. Son père était contre sa participation au concours et sa mère craignait qu'elle ne manque ses examens mais elle a relevé le défi.

- Miss Alsace 2021 : Cécile Wolfrom, 1,74 m, 24 ans, étudiante en sixième année de pharmacie. Elle est touchée par la cause des cancers pédiatriques. Elle est une personne investie et estime que la vraie beauté et celle de l'intérieur, "tout près du coeur".

- Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 : Donatella Meden, 20 ans, 1,7 4 m, étudiante dans le luxe et la mode en Bachelor à l'ISEFAC de Lille. Ses parents ont fui un climat de guerre en Croatie. Elle remercie donc le pays dans lequel elle a grandi et évolué, la France.

- Miss Guyane 2021 : Melysa Stephenson, 19 ans, 1,71 m, deuxième année de licence de sociologie et en graduate de marketing digital. Elle a suivi une formation pour être créatrice de mode. Elle fait partie d'une association qui aide les jeunes dans le milieu professionnel. Elle soutient aussi la lutte contre l'endométriose, maladie dont elle souffre.

- Miss Corse 2021 : Emma Renucci, 18 ans, 1,76 m, études scientifiques à l'université Paris-Dauphine. Passionnée de danse, elle est une femme ancrée dans son époque.

- Miss Aquitaine 2021 : Ambre Andrieu, 22 ans, 1,78 m, étudiante en dernière année d'ingénierie en Physique-Chimie.

- Miss Île-de-France 2021: Diane Leyre, 24 ans, 1,77 m, agent immobilier.