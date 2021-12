Miss France 2022 : Les 29 Miss sensuelles en maillot, les reines de beauté défilent en direct

La grande soirée Miss France 2022, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, est lancée ! Ce samedi 11 décembre 2021, c'est au Zenith de Caen que les vingt-neuf candidates régionales vont tenter leur chance au célèbre concours de beauté face à un jury de choix, présidé par Jean-Pierre Pernaut : Amel Bent, Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), François Alu (danseur professionnel et juré de Danse avec les stars), Philippe Lacheau, et Ahmed Sylla.

Pour la traditionnelle chorégraphie d'entrée, nos jeunes Miss ont fait le show sur la bande originale du Roi Lion. Toutes se sont présentées dans de magnifiques robes dorées et scintillantes.

Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, sublime en rouge, font leur arrivée pour le coup d'envoi du show. Jean-Pierre Pernaut fait à son tour son arrivée en smoking et rend hommage à sa femme Nathalie Marquay, Miss France 1987. Le coup d'envoi de la soirée est lancé !

Les Miss prennent la parole

Place aux choses sérieuses : les premiers portraits sont dévoilés. On apprend que Miss Nord-Pas-de-Calais 2021, Donatella Meden, a été approchée par le milieu du mannequinat. Miss Guyane 2021, Melysa Stephenson, rêve de devenir styliste. Miss Côte d'Azur 2021, Valeria Pavelin, était présente à l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Une tragédie qui lui a permis de réaliser que la vie est très précieuse. Miss Centre-Val de Loire 2021, Jade Lange, rêve de devenir professeure des écoles. Elle a tenté plusieurs fois sa chance au concours Miss France et cette fois a été la bonne. Les dix premières candidates défilent sur des morceaux issus des comédies musicales Mamma Mia et Saturday Night Fever et autres morceaux disco. C'est la première fois que les Miss défilent en pantalon.

Retour aux portraits. Miss Midi-Pyrénées 2021, Hannah Friconnet, raconte avoir subi beaucoup de moqueries lorsqu'elle était jeune à cause de sa grande taille. Plutôt anxieuse, elle a trouvé la paix grâce au yoga. Miss Rhône-Alpes 2021, Charlotte Faure, fait du volley en compétition et a un niveau très élevé. Miss Pays de la Loire 2021, Line Carvalho, rêve de devenir pilote de ligne. Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson, a perdu sa mère et participer à Miss France était le voeu de sa maman. Voilà un bel hommage.

Une nouvelle chorégraphie pour les Miss ! Cette fois le thème est Mary Poppins mais pas que car Mika est également mis à l'honneur. Elles descendent comme par magie du plafond avec leur parapluie. Un tableau féérique.

Derniers portraits. Miss Provence 2021, Eva Navarro, a un père qui travaille dans l'armée. Elle a donc été élevée dans le respect des valeurs. Miss Nouvelle-Calédonie, Emmy Chenin, aime la musique et joue de la guitare. Miss Franche-Comté 2021, Julie Cretin, est passionnée de photographie et a fait des voyages humanitaires. Miss Alsace 2021, Cécile Wolfrom, souhaite lancer son entreprise de cosmétiques éco-responsables. Miss France Picardie 2021, Hayate El Gharmaoui, souhaite devenir sapeur-pompier volontaire et est conseillère municipale.

Pour cette nouvelle chorégraphie de groupe, le thème est West Side Story. Elles sont habillées avec des robes à volants colorées.

L'heure est à un nouveau défilé. Les 29 Miss régionales, se dévoilent désormais en costumes de leur région.

Nos reines en maillots de bain

C'est maintenant l'heure d'un nouveau défilé très attendu : celui où les prétendantes au titre de Miss France se dévoilent en maillot de bain. C'est sur le thème du film La La land qu'elles défilent en un maillot une pièce bleu et étoilé.