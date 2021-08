Ines Reg amincie : elle s'affiche en maillot de bain au bord de la piscine

Ines Reg suit un régime alimentaire depuis quelques temps. Fin 2020, l'humoriste expliquait en story à ses fans : "J'ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j'étais à 61 kilos. Aujourd'hui je suis à 60 kilos. Je partage avec vous parce que ça m'a changé la vie".

Un rééquilibrage qui a porté ses fruits puisqu'Ines Reg a perdu plus de dix kilos en six mois ! "J'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux", a-t-elle confié, toujours sur Instagram. Et les résultats sont là.