Inès Reg, très amincie : avant/après en photo, elle réagit à sa grande perte de poids

C'est non sans fierté que l'humoriste Inès Reg a pris la parole sur Instagram. Le dimanche 13 décembre 2020, sur son compte où elle est désormais suivie par 2,3 millions d'abonnés qui mettent des paillettes dans sa vie, elle a publié un montage dévoilant sa toute nouvelle silhouette, très fortement amincie.

En story, la jeune femme âgée de 28 ans a donc posté deux photos d'elle avant et après son impressionnante perte de poids. Elle explique : "J'ai commencé la méthode Abura à 76 kilos le 16 juin 2020 et le 16 novembre 2020 j'étais à 61 kilos. Aujourd'hui je suis à 60 kilos. Je partage avec vous parce que ça m'a changé la vie donc si ça peut changer la vôtre aussi si vous en avez besoin." Nul question d'un partenariat rémunéré ou "d'une histoire de contrat ou d'argent", Inès Reg est simplement heureuse d'avoir perdu 16 kilos, dont une grande partie au cours de l'été. "J'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux", a-t-elle ajouté.

Inès Reg, mariée depuis déjà deux ans avec le célèbre Kevin, a posté un autre message pour partager son expérience. "Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie je vais manger de Kinder, ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c'est au-delà même de l'apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien, et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l'aise dans mes vêtements", a-t-elle confié avec sincérité.

La méthode Abura promet une "combinaison de plusieurs techniques reconnues, mise en place de manière adaptée pour perdre du poids efficacement" à ses clients. La méthode promet des listes de courses, des menus adaptés et offre la possibilité de recalculer les besoins journaliers des uns et des autres. D'ailleurs, nul besoin d'une privation extrême puisqu'il est possible de consommer des cookies ou des tacos. Le régime de rêve ?