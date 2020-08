Ines Reg amincie, elle annonce fièrement ses kilos perdus

Très proche de ses abonnés, Ines Reg a dévoilé un étonnant secret lors d'une session questions-réponses sur Instagram. Transformée et visiblement plus mince depuis quelques semaines, la jeune femme - révélée en août 2019 sur les réseaux sociaux - a confié avoir commencé un régime très efficace. Alors qu'un internaute lui demandait : "Tu as pas mal maigri on dirait ? Tu es très belle, tu l'étais déjà avant", l'humoriste de 28 ans a fièrement répondu : "J'ai perdu 10 kilos en deux mois, j'ai hâte de vous raconter !" Patience donc...

Un peu plus tard, la jeune femme a également dévoilé les coulisses de son nouveau projet avec son époux Kevin Debonne. En effet, Ines avait confié le 28 juillet dernier qu'elle allait tourner son tout premier film, co-écrit avec son époux, intitulé Je te veux, moi non plus. Réalisé par Rodolphe Lauge (qui a déjà produit plusieurs films à succès comme Situation amoureuse : c'est compliqué, La Source et Nous finirons ensemble), ce film mettra en lumière la vie d'Ines et de son époux Kevin.

Sur les images partagées en story, on découvre l'ancienne star du Jamel Comedy Club se faire maquiller et coiffer par son équipe. Sur son compte Instagram, Kevin a également partagé un cliché des coulisses du film le 25 août dernier. Sur la photo, celui qui a mis des paillettes dans la vie d'Ines apparaît dans une voiture, l'air grave... En légende, il écrit avec beaucoup d'humour : "Moi quand je prépare une cascade voiture. Ps: la cascade étant un créneau". Le tournage devrait se poursuivre jusqu'au 4 août à Biarritz.