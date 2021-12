Diaporama Jean-Pierre Foucault "méchant" ? Une Miss sèchement recadrée par l'animateur

1 / 13 Jean-Pierre Foucault "méchant" ? Une Miss sèchement recadrée par l'animateur

2 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

3 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

4 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

5 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

6 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

7 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

8 / 13 Jean-Pierre Foucault recadre une candidate qui ne respectait pas la minute règlementaire pour son discours

9 / 13 Miss Île-de-France : Diane Leyre est élue Miss France

10 / 13 Election Miss France 2022. Le 11 décembre 2021.

11 / 13 Shooting photo de Diane Leyre Miss Île-de-France 2021 et Miss Paris 2021, à Paris, France, le 21 juillet 2021. Robe Christophe Guillarmé en tulle nude encolure bateau rebrodée de lignes de sequins et cristaux multicolores, maquillage et coiffure Elysées Marbeuf. © Edward Tur via Bestimage

12 / 13 Shooting photo de Diane Leyre Miss Île-de-France 2021 et Miss Paris 2021, à Paris, France, le 21 juillet 2021. Maxi robe bustier Christophe Guillarmé en tulle plumetis noir à étage, doublée champagne, maquillage et coiffure Elysées Marbeuf. © Edward Tur via Bestimage