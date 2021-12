Jean-Pierre Pernaut et les résultats de sa radiothérapie : il a pris une décision inattendue

Lorsque Nathalie Marquay-Pernaut a annoncé que Jean-Pierre Pernaut se battait contre un cancer du poumon décelé cet été, la nouvelle a inquiété bon nombres de fans. Malgré la grosse fatigue qu'il ressent à cause de son traitement, le septuagénaire est passé dans Touche pas à mon poste le 9 décembre, pour donner de ses nouvelles et "détendre l'atmosphère".

Très proche de Cyril Hanouna et de son équipe, le papa de Julia, Olivier, Lou et Tom s'est voulu très rassurant sur son état de santé et affichait un grand sourire. "On devait dévoiler mon cancer ce soir avec la diffusion du documentaire Jean-Pierre Pernaut : la vie d'après mais il y a eu des fuites. Je ne voulais pas le faire trop tôt parce que j'étais encore sous traitement. Il faut 6 semaines pour que ça grille, c'est comme un barbecue", a déclaré le journaliste avec humour.

"Nathalie, ma sorcière bien-aimée, m'a souvent dit que je devais faire attention à mon coeur... J'ai fumé deux paquets par jour pendant 40 ans. J'ai été très bête ! Mais j'ai arrêté de fumer d'un seul coup, sans aucun problème", a confié l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1, qui a choisi de parler de sa maladie pour faire de la prévention.

Atteint d'un cancer de la prostate en 2018 puis d'un cancer du poumon qui a été traité cet été, avant d'attaquer l'autre poumon, Jean-Pierre Pernaut a suivi un traitement par radiothérapie pour guérir de sa tumeur. "Le traitement est terminé, j'attends les résultats. J'écoutais du Johnny pendant les séances. On ne ressent rien mais on est très fatigué après. Et je dors beaucoup aujourd'hui !", a-t-il expliqué à ses amis. Malgré la fatigue, Jean-Pierre Pernaut ne lâche rien et reste optimiste grâce aux conseils de sa femme : "Il y a de plus en plus de gens qui survivent, il y a de bonnes machines... Il faut garder la pêche, Nathalie me dit de le faire, ça lui a réussi durant sa leucémie donc j'essaie."

Jean-Pierre Pernaut devait avoir les résultats de ses séances de radiothérapie en décembre mais il a préféré qu'on ne lui dise rien avant janvier. L'ex-star du JT a préféré partir en vacances et ne pas prendre le risque qu'elles soient gâchées par une mauvaise nouvelle. Car à l'issue de ce traitement, soit la tumeur a brûlé soit elle il faudrait lui prodiguer de nouveaux soins.

Le journaliste de 71 ans a toujours pu compter sur le soutien de sa famille. "J'ai encore peur mais Nathalie et les enfants me donnent beaucoup de force ! Il ne faut pas se laisser aller : on écoute les médecins et on y croit !"

Jean-Pierre Pernaut présidera le jury du concours Miss France 2022 qui sera composé d'Amel Bent, François Alu, Delphine Wespiser, Philippe Lacheau, Ahmed Sylla et Inès Reg.