Jean-Pierre Pernaut victime de "4 mini-AVC" : révélations de sa femme Nathalie Marquay

Jean-Pierre Pernaut a entamé une nouvelle bataille contre la maladie en 2021. Le journaliste de 71 ans souffre d'un cancer du poumon pour lequel il est actuellement traité. Mais l'ancien présentateur du JT de TF1 connaît malheureusement d'autres problèmes. Son épouse Nathalie Marquay était présente sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 24 janvier. L'ex Miss France a fait des révélations concernant l'état de santé du père de ses enfants, Lou et Tom.

Depuis le début du mois de janvier, le journaliste a en effet été victime de "4 mini-AVC" dont l'origine est introuvable : "C'est quand même bizarre parce qu'on ne trouve pas, on fait tous les examens possible sur Jean-Pierre pour savoir d'où viennent ces mini-AVC", s'est désolée Nathalie Marquay. Même si elle n'est pas médecin, cela ne l'empêche pas d'avoir une petite idée sur la question.

Didier Raoult, visage emblématique et critiqué de la crise sanitaire de la Covid-19, était l'invité de Cyril Hanouna. Nathalie Marquay a profité d'une prise de parole du professeur concernant les potentiels risques et conséquences du vaccin contre le coronavirus pour faire part de ses craintes. Selon elle, il se pourrait que les mini-AVC de son mari Jean-Pierre Pernaut résultent des trois doses qu'il a reçues : "À l'hôpital, j'ai dit : 'Ecoutez, depuis qu'il a fait ce vaccin, huit jours après, il a fait ça. Est-ce qu'il y a un rapport ?' On m'a répondu : 'Non non, surtout pas !'"

Nathalie Marquay n'a rien contre la vaccination, au contraire. L'ex-Miss France s'est même fait vacciner à trois reprises. En revanche, plus le temps passe, plus elle semble penser que le vaccin commence à avoir des effets secondaires : "Mon père s'est fait vacciner en même que Jean-Pierre. Huit jours après, il a eu un zona." Elle-même a constaté qu'au lendemain de sa troisième injection, elle était positive à la Covid-19, à l'image de sa fille de 19 ans, Lou. Nathalie Marquay se fait donc naturellement du souci pour son fils Tom, dont la troisième dose était faite ce lundi 24 janvier : "Ça m'inquiète un peu" a-t-elle admis. Tout ce que Nathalie Marquay souhaite, c'est la vérité : "S'il y a un lien, il faudrait le dire".