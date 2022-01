Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou positive à la Covid-19, "angoisse" et grande décision...

La Covid-19 bouleverse le quotidien des citoyens du monde depuis mars 2020 déjà. Et en décembre dernier, le gouvernement français a mis en garde contre une cinquième vague et le variant Omicron, particulièrement contagieux. Les stars n'y échappent pas. En effet, plusieurs personnalités ont contracté le virus, à l'instar de Vitaa, enceinte de son troisième enfant, le footballeur Lionel Messi ou encore Igor et Grichka Bogdanoff qui en sont morts. Ce vendredi 7 janvier 2022, c'est au tour de Lou Pernaut d'annoncer être touchée par la Covid-19.

En story sur Instagram, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay s'apprête à réaliser un autotest, à savoir un test nasal à réaliser soi-même et permettant de savoir si l'on est infecté par le virus. "J'angoisse, lance la jeune femme de 20 ans. Je vous tiens au courant." Puis, dans la foulée, Lou Pernaut indique que "ce qui devait arriver arriva", laissant entendre qu'elle serait positive à la Covid-19. L'autotest n'était pas pratiqué par un professionnel, elle prend la décision de "vérifier juste vite fait avec un antigénique"... qui s'avère lui aussi positif !

Lou Pernaut confinée loin de son père, malade du cancer

C'est donc officiel, Lou Pernaut a contracté le virus qui circule depuis près de deux ans. Sans plus attendre, la jolie brune qui a récemment teint ses cheveux en rouge prend la décision de s'isoler loin de ses proches. "C'est parti pour un confinement à Paris", écrit-elle toujours en story sur Instagram tandis qu'un homme apparaît roulant une valise. Rappelons que, comme elle est vaccinée, elle doit s'isoler sept jours à partir de la date du test positif et cet isolement peut être levé au bout du cinquième jour en cas de test antigénique ou PCR négatif.

Cette décision de s'installer à Paris le temps du confinement n'est pas anodine. Rappelons que Lou Pernaut vit avec ses parents dans les Yvelines et son célèbre papa est considéré comme personne vulnérable face à la maladie. Deux raisons l'expliquent : il est âgé de plus de 65 ans et combat actuellement un cancer du poumon. Après avoir vaincu son cancer de la prostate en 2018, l'ancienne star du 13H de TF1 découvre que son poumon droit est atteint. Une opération plus tard, le voilà guéri... ou presque. En effet, l'été dernier, c'est le poumon gauche qui a été touché par le cancer. Pas de passage au bloc possible en raison de la santé trop fragile du journaliste de 71 ans. "On a entamé une radiothérapie. Ça a duré quelques semaines et, début 2022, on verra si ça a fait effet ou pas", avait-il déclare à l'antenne de C8. En attendant d'en savoir plus, Lou Pernaut prend toutes les précautions nécessaires...