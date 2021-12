Jean-Pierre Pernaut et son cancer du poumon : "Une côte va prochainement se casser"

Depuis que Jean-Pierre Pernaut a révélé être encore une fois atteint d'un cancer, il n'hésite pas à évoquer le sujet très librement tout comme sa femme Nathalie Marquay. La jolie brune a notamment accordé une interview à nos confrères du magazine Gala pour son édition du 2 décembre 2021. L'occasion bien sûr de donner des nouvelles du journaliste de 71 ans. Alors que le moral y est, Nathalie Marquay est obligée de reconnaître que ce cancer est beaucoup plus dangereux et compliqué que celui de la prostate dont il a été atteint en 2018. En effet, opéré d'un poumon une première fois dans le secret au cours de l'été, c'est à présent l'autre poumon de Jean-Pierre Pernaut qui est en souffrance.

"La tumeur a grossi d'un coup en deux mois : 3,5 cm. Inopérable cette fois", a rappelé Nathalie Marquay. Ainsi, c'est sur la radiothérapie que le couple mise pour venir à bout de la maladie. Un traitement qui se veut efficace mais qui se révèle également très douloureux et contraignant. "Il vient de terminer ses 5 séances de radiothérapie. Il souffre de nouveau. Il a une déchirure musculaire en ce moment à force de tousser et on sait qu'une côte va prochainement se casser à cause du traitement", a-t-elle annoncé.

Jean-Pierre Pernaut ne se laisse toutefois pas abattre et compte bien se sortir de cette mauvaise passe. "Mais bon, on est très entourés, Jean-Pierre s'est sorti de son cancer de la prostate, la première opération du poumon a été une réussite, on reste confiants et nos enfants savent que leur père est un battant. On ne lâche rien", a promis l'ancienne Miss France.

Cette dernière est même prête à mettre sa propre santé de côté pour soutenir son époux dans cette mauvaise passe. "Je sens que j'ai des douleurs dans le dos, mal à l'estomac. Mais je m'occuperai de moi quand Jean-Pierre ira mieux", a-t-elle expliqué.

Malgré sa maladie, Jean-Pierre Pernaut sera le président du jury du concours Miss France 2022. Les téléspectateurs pourront le voir le 11 décembre 2021, en direct du Zénith de Caen.