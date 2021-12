Nathalie Marquay prise de douleurs : les conséquences du cancer de Jean-Pierre Pernaut sur sa santé

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Il y a maintenant plusieurs jours, Jean-Pierre Pernaut a révélé avoir été à nouveau frappé par la maladie. Après avoir déjà vaincu un cancer de la prostate, le présentateur doit désormais lutter contre un cancer du poumon. C'est d'ailleurs dans le secret qu'il a été opéré au cours de l'été pour tenter de s'en débarrasser. Malheureusement, un mois plus tard, on lui annonçait que son poumon gauche était à son tour atteint. Mais cette fois, la tumeur est si grosse qu'aucune intervention n'est possible. Seules des séances de radiothérapie...

Malgré tout, Jean-Pierre Pernaut garde le moral, notamment grâce à son entourage. Sa femme Nathalie Marquay est assurément d'une précieuse aide pour lui. L'ancienne Miss France s'était par exemple chargée de brouiller les pistes pendant son hospitalisation. Des responsabilités qui se révèlent aujourd'hui pesantes. "J'ai le sentiment de tout porter sur mes épaules. Je n'ai pas le temps de penser à moi depuis quelques mois. Je m'oublie. Mais je ne me plains pas évidemment", confie-t-elle dans les colonnes du nouveau magazine Gala, en kiosque ce 2 décembre 2021.

Reste que Nathalie Marquay aurait bien besoin de souffler : "Parfois, j'aimerais bien pouvoir pleurer pour évacuer tout ce stress, cette colère, ces angoisses, mais je n'y arrive pas. Je pense que mon subconscient reste bloqué." Mais qu'importe pour la maman de Lou et Tom, dont la priorité reste son époux, contrairement à sa propre santé. "Je sens que j'ai des douleurs dans le dos, mal à l'estomac. Mais je m'occuperai de moi quand Jean-Pierre ira mieux", a-t-elle annoncé.

Nathalie Marquay reste néanmoins confiante pour la suite, même si elle le sait, ils "livrent le plus grand combat de (leur) vie".