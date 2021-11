Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon : comment Nathalie Marquay l'a annoncé à leurs enfants

Les Pernaut sont une famille soudée, qui ont dû faire face à plusieurs drames : la leucémie de Nathalie Marquay-Pernaut, le cancer de la prostate et plus récemment la tumeur au poumon de Jean-Pierre Pernaut. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 22 novembre, Miss France 1987 a évoqué la maladie que doit affronter, de nouveau, son mari. "Ca s'est passé au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, 'jamais 2 sans 3'', a confié la mère de famille.

Habituée à faire face à des maladies aussi complexes et lourdes dans son entourage, Nathalie Marquay-Pernaut n'a pas eu de mal à aborder le sujet avec ses enfants, Lou et Tom, âgés de 18 et 17 ans. "J'ai toujours prévenu mes enfants parce que je n'ai pas envie de leur mentir et ce n'est pas la peine d'avoir des mensonges au sein de la famille. Pour combattre cette maladie, c'est bien de le dire, d'être honnête, on a autre chose à penser", a affirmé celle qui s'est battue contre une leucémie il y a des années.

"Les enfants l'ont bien pris, ils me font confiance. Je leur dis tout. On a gagné contre la prostate et contre le premier poumon, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas cette fois encore. Et puis le cancer ne veut pas dire la mort", a déclaré l'ancienne chroniqueuse de TPMP.

Malgré tout, Nathalie Marquay-Pernaut se veut positive et confiante. Quant à Jean-Pierre Pernaut, il aurait "un moral d'acier" selon les dires de sa femme. Le journaliste retraité de 71 ans, qui suit un traitement de radiothérapie, serait même -comme à son habitude- intenable. "Il est content de bosser à droite, à gauche... Il a un caractère d'enfer, un moral d'acier. Il va bien", a confié Nathalie Marquay-Pernaut.