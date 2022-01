Lionel Messi positif à la Covid-19 : le DJ argentin accusé de l'avoir contaminé reçoit des menaces !

Si le Paris Saint-Germain a brillamment repris sa marche en avant avec une victoire 4-0 hier soir en Coupe de France, il a dû le faire sans Lionel Messi. Heureusement pour le club parisien, Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie et a permis grâce à un triplé de remporter une victoire tranquille face à Vannes, qui évolue à un niveau bien inférieur. Déjà privé de Neymar pour cause de blessure, le PSG doit donc faire sans sa star argentine, restée bloquée au pays pour cause de covid. "Il est constamment en contact avec notre service médical. Quand il sera négatif, il pourra retourner en France", a précisé son entraîneur, Mauricio Pochettino il y a quelques jours.

Un contretemps de plus pour Lionel Messi qui a finalement joué assez peu de matchs avec sa nouvelle équipe. Entre les blessures et les allers-retours avec la sélection argentine, la pulga (la puce en espagnol) peine à trouver le rythme depuis son arrivée ultra médiatisée l'été dernier. La contamination au coronavirus tombe donc très mal et pour certains, le coupable est déjà tout trouvé. Il s'agirait en effet d'un célèbre DJ argentin connu sous le nom de Fer Palacio. Ce dernier a posté une photo de Messi et lui sur Instagram quelques jours avant la nouvelle et depuis, il est au coeur de la polémique. "Je viens de me réveiller et j'ai reçu beaucoup de messages, je suis une tendance sur Twitter parce que Messi a été testé positif pour Covid et ils l'associent au fait que je l'ai infecté", a-t-il indiqué dans des storys publiées sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 1,1 millions de personnes.

Certains m'ont qualifié de 'meurtrier' par messages, et j'ai reçu de très mauvaises ondes

Mais cela va plus loin puisque Fer Palacio reçoit des messages pour le moins inquiétants... "Certains m'ont qualifié de 'meurtrier' par messages, et j'ai reçu de très mauvaises ondes. J'ai fait un test car je dois voyager en Uruguay et je n'ai pas le Covid", se défend-il par la suite. Pour prouver sa bonne foi, il a affiché un test PCR négatif. Sur sa dernière story, il prend une courte vidéo depuis le hublot de l'avion le menant en Uruguay, ce qui atteste son histoire.