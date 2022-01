Lionel Messi : Moqueries pour sa photo de famille et mauvaise nouvelle...

Lionel Messi avait de quoi avoir le sourire pour finir l'année, lui qui a récemment été sacré Ballon d'or pour la 7e fois de sa carrière ! Le joueur de 34 ans s'est envolé pour son pays d'origine, l'Argentine, en compagnie de sa famille. Non content d'avoir d'abord été copieusement moqué pour une photo avec son clan, il a aussi et surtout attrapé le coronavirus. De quoi avoir maintenant le moral dans les chaussettes.

Sur son compte Instagram suivi par pas moins de 296 millions d'abonnés, Lionel Messi avait ainsi posté une photo prise à Rosario, dans la province de Santa Fe, avec sa femme Antonella et leurs trois fils : Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). Le cliché a rapidement été la source de nombreuses moqueries en raison des tenues similaires et criardes des membres du clan. Des couleurs faisant penser à celles des surligneurs... "Grande promo du Nouvel An : pour quatre Stabilo achetés, le cinquième est offert" ; "J'ai imprimé la photo, je vais la mettre dans la voiture pour remplacer le triangle de secours" ; "C'est un partenariat rémunéré avec Post-It" ou encore "Ils devraient vraiment profiter de leur passage à Paris pour apprendre à s'habiller", pouvait-on lire sur Twitter.

Tout cela reste toutefois pas très grave par rapport à la mauvaise nouvelle qui vient de tomber : Lionel Messi a été testé positif au coronavirus. La star argentine du Paris SG fait partie des quatre joueurs de l'effectif du Paris SG contrôlés positifs au coronavirus, a annoncé dimanche le club à la veille d'un match de Coupe de France à Vannes. Lionel Messi a été testé en Argentine. "Il est constamment en contact avec notre service médical. Quand il sera négatif, il pourra retourner en France", a précisé en conférence de presse l'entraîneur Mauricio Pochettino. "Je ne sais pas" s'il pourra jouer le choc de la Ligue 1 à Lyon dimanche 9 janvier, a poursuivi le technicien.