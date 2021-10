Lionel Messi et sa femme Antonella : folle soirée à Pigalle avec d'autres footballeurs

"Il n'y a pas que le foot dans la vie !", se sont certainement dit les joueurs du PSG ! Comme certains de ses collègues, Lionel Messi a profité d'une soirée détente. Le prodige argentin et son épouse Antonella se sont rendus dans le quartier animé de Pigalle, pour un concert endiablé.

Plutôt que d'assister aux défilés et soirées de la Fashion Week comme Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi a préféré un événement moins médiatisé. Vendredi 1er octobre, le n°30 du PSG est allé à La Cigale, dans le 18e arrondissement. Il était un des spectateurs du concert du chanteur colombien Camilo.

Son épouse Antonella Roccuzzo l'a accompagné ! À La Cigale, le sextuple Ballon d'Or a également retrouvé ses partenaires et compatriotes Angel Di Maria, venu avec son épouse et une de leurs deux filles, et Leandro Paredes, lui aussi sorti en famille (avec son épouse Camila Galante et leur fille aînée Victoria). Tous ont eu la chance d'accéder aux coulisses à l'issue du concert pour féliciter Camilo. "Wow quelle nuit nous avons passée à Paris aujourd'hui ! Pour ma famille, ce fut une immense bénédiction d'avoir la visite de personnes que nous admirons tant, mais qui sont avant tout des êtres humains merveilleux, au coeur géant ! Merci d'être venu avec vos familles au concert !!!", a écrit Camilo sur Instagram, pour décrire ses photos avec ses spectateurs VIP.

La bande de Messi a quitté La Cigale ensemble. Leur départ a provoqué un attroupement à l'entrée de la salle de spectacle située sur le Boulevard Rochechouart.