Leandro Paredes (PSG) : Amoureux de sa femme Camila depuis sa plus tendre enfance

Visionnaire, Leandro Paredes avait vu juste ! Camila Galante et lui sont parents de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Victoria et Giovanni (8 et 5 ans). Ils se sont mariés en décembre 2017. Leandro Paredes évoluait alors au Zénit Saint-Pétersbourg.

Camila Galante a accompagné Leandro en Russie, après leur passage en Italie (Leandro a porté les maillots du Chievo Vérone, de l'AS Roma puis d'Empoli). Les deux amoureux d'enfance et leurs bambins se sont installés à Paris en 2019, année du transfert du footballeur au PSG. Ils y ont retrouvé un autre Argentin, Angel Di Maria, et ont été rejoints par un troisième compatriote, Mauro Icardi.

"Ils brisent les schémas des autres couples de leur milieu et des couples en général, car ce sont de véritables rocs l'un pour l'autre. Ils se cajolent, s'épaulent, s'aiment", déclarait la belle-mère de Camila au Parisien, avec une fierté à peine masquée.