Diaporama Lionel Messi et sa femme Antonella : folle soirée à Pigalle avec d'autres footballeurs

Lionel Messi et sa femme Antonella : folle soirée à Pigalle avec d'autres footballeurs

Lionel Messi et son épouse Antonela Roccuzzo ont assisté au concert d'une superstar colombienne à La Cigale, à Paris.

Le footballeur Angel Di Maria, son épouse Jorgelina Cardoso et leur fille ont assisté au concert du chanteurs Camilo à La Cigale, à Paris. Le 1er octobre 2021.

Lionel Messi, son épouse Antonela Roccuzzo et leurs trois garçons, Thiago, Mateo et Ciro en vacances. Juillet 2021.

Lionel Messi et son épouse Antonela Roccuzzo en août 2019.

Lionel Messi et sa compagne Antonella Roccuzzo - Gala FIFA Ballon d'Or 2014 à Zurich, le 12 janvier 2015.

Exclusif - Antonella Roccuzzo (ensemble survêtement noir Adidas) sort de l'hôtel Royal Monceau pour aller faire du shopping chez Zara pour acheter une tenue et aller ensuite déjeuner au restaurant avec son mari. Antonella veut rester la plus belle pour son Leo après 20 ans de vie commune et 3 enfants. Elle retourne à l'hôtel pour se changer avant de rejoindre son mari Lionel Leo Messi, qui revient de son entraînement avec le Paris Saint-Germain (PSG), au restaurant parisien. Le couple est ensuite retourné dans leur hôtel.