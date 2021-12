Lionel Messi et son 7ème Ballon d'or : le beau message d'Antonela, fière de son mari

Mais comment fait-il pour continuer à être aussi performant malgré les années ? C'est sûrement la question que se posent tous les footballeurs de la planète, qui aimeraient certainement avoir la chance de gagner un Ballon d'or à sa place. Lundi soir, pour la septième fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles de son sport. Une consécration qui n'a visiblement pas fait que des heureux... mais qui installe le génie argentin encore un peu plus haut dans l'histoire du football.

Si certains voyaient plutôt Karim Benzema ou Robert Lewandowski l'emporter cette année, c'est finalement la pulga (la puce en espagnol) qui est arrivée en tête des votes des 180 journalistes du monde entier. Une consécration qui n'a pas seulement ému Lionel Messi, mais également sa compagne, Antonela Roccuzzo. La belle brune de 33 ans n'a pas hésité à poster une belle déclaration à celui qu'elle a épousé en 2017 sur son compte Instagram. Suivie par près de 18 millions d'abonnés, la mère de Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans), qui ont fait forte impression au théâtre du Châtelet lundi soir, semble particulièrement fière de son homme. "Félicitations mon amour", entame-t-elle son beau message.

Pour accompagner sa publication, Antonela a ajouté quatre photos de la soirée. On peut la voir dans une magnifique robe brillante signée Dior avec sa famille avant la cérémonie. Elle a également postée une belle photo d'elle et de son mari avec le trophée du Ballon d'or. "Nous sommes très fiers de chacune de tes réalisations. Heureux de pouvoir partager tout ça avec toi. Nous t'aimons", écrit-elle au nom de ses trois garçons et d'elle.