Cristiano Ronaldo furibond : il allume France Football et le Ballon d'or !

Certains pourraient parler de mauvais perdant et d'autres être d'accord avec leur idole, mais ce qui est vrai c'est que Cristiano Ronaldo n'a pas passé une très bonne soirée hier. Le buteur de Manchester United a fini à la sixième place du classement et il a dû assister au sacre de son rival de toujours, Lionel Messi. Désormais vainqueur de 7 Ballon d'or, le génie argentin compte deux trophées de plus que le Portugais, qui aura bien du mal à le rattraper. Au courant de sa défaite avant la cérémonie, le footballeur de 36 ans s'est fendu d'un très long message sur Instagram à destination du rédacteur en chef de France Football, le journal à l'origine de cette récompense.

Et le compagnon de Georgina Rodriguez n'a pas été tendre à l'encontre de Pascal Ferré, puisqu'il l'accuse tout simplement d'avoir menti publiquement à son égard la semaine dernière ! "Il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballon d'Or que Lionel Messi. Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille", déclare le sportif qui s'apprête à avoir des jumeaux.

Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi

Visiblement très remonté contre le rédacteur en chef de la publication française, CR7 en remet une couche, cette fois-ci à propos de son absence lors de la cérémonie d'hier. "Il a encore menti aujourd'hui en justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister", s'énerve le coéquipier de Raphaël Varane en club. Un message qui a fait réagir les fans du Portugais puisqu'ils sont déjà plus de 9,5 millions à avoir liké la publication. "Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or", insiste Cristiano Ronaldo.