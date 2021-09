Lionel Messi a enfin trouvé sa maison parisienne : direction la banlieue avec femme et enfants

Depuis son arrivée au PSG le 10 août 2021, Lionel Messi cherchait un nid douillet où emménager avec sa femme Antonella Roccuzzo et leurs trois enfants : Thiago, Mateo et Ciro (9, 6 et 3 ans). Installés dans le palace parisien Le Royal Monceau en attendant de trouver la maison idéale, le footballeur a finalement trouvé la perle rare en banlieue parisienne. Banlieue qui reste très chic, puisque le couple aurait jeté son dévolu sur un logement à Neuilly sur Seine.

Selon RMC Sport, la modeste demeure où vivront l'Argentin et ses proches serait un "bâtiment sur deux étages, avec plus de 300 mètres carrés habitables, 4 chambres, un petit jardin de l'équivalent d'un tiers d'une surface de réparation". Le tout pour un loyer d'environ 20 000 euros, une broutille pour le joueur payé 40 millions d'euros par an au club parisien (près de 30 millions d'euros de moins que ce qu'il touchait à Barcelone).

Selon BFMTV, les époux souhaitaient initialement trouver un hôtel particulier, composé de cinq chambres, d'une grande piscine et d'une salle de sport. Il devait se situer dans la petite couronne et non dans Paris intra-muros. Après avoir failli se faire arnaquer par un propriétaire peu scrupuleux d'Île-de-France, Antonella avait de son côté bataillé pour avoir une piscine extérieure mais a finalement eu le coup de coeur pour ce lieu. La ville offre également un cadre tranquille pour Lionel Messi et les siens,​ ainsi que de nombreuses écoles de standing pour ses enfants.

En devenant Neuilléen, le sportif sera entouré d'autres grands joueurs du PSG comme Angel Di Maria, Marco Verratti, Mauro Icardi ou Marquinhos.