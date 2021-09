Lionel Messi : En pleine recherche immobilière, sa femme Antonela a failli se faire avoir !

Antonela Roccuzzo a bien failli se faire piéger ! Arrivée cet été en France avec son mari, Lionel Messi, et leurs trois garçons (Thiago, Mateo et Ciro, 9, 6 et 3 ans) Antonela Roccuzzo n'est pas à l'abri des charlatans et des vautours. En pleine recherche d'une belle maison pour sa famille, la femme du sextuple Ballon d'or a fait une mauvaise rencontre qui aurait pu lui être fatale financièrement. D'après les informations de BFMTV, Antonela Roccuzzo a fait plusieurs visites dans différentes villes de la région Ile-de-France et est tombée sur un propriétaire d'un hôtel particulier peu honnête.

A Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, la belle brune de 33 ans a jeté son dévolu sur un magnifique bien immobilier. Malheureusement, le propriétaire de cette location, un peu trop gourmand, a augmenté son prix initial de 10 000 euros, lorsqu'il a appris que Lionel Messi et sa famille étaient intéressés ! Après ce revers, le clan a décidé de se rapprocher un peu plus du Camp des Loges, le centre où s'entraîne le sportif et qui se situe à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) pour poursuivre leurs recherches.

Toujours selon le site d'informations, Antonela Roccuzzo s'est déplacée dans les villes de Chatou, Bougival et au Vésinet, dans les Yvelines. Au total, ce sont 10 biens qui auraient trouvés grâce aux yeux de la femme du footballeur argentin, qui a de grandes exigences pour les siens ! Piscine intérieure, salle de sport, parking protégé, jardin, climatisation : rien de doit manquer à cette liste non exhaustive. Loin de choisir seule son havre de paix, celle qui partage sa vie avec Lionel Messi depuis plus de dix ans, demande son avis à son époux. "Madame Roccuzzo visite. Elle ne valide rien avant une revisite avec son mari. Elle dit à chaque fois que c'est beau et qu'elle aime. Très gentille et polie!", a commenté une source restée anonyme à BFMTV.

Pour l'heure, la famille Messi vit au Royal Monceau, hôtel prestigieux situé sur la célèbre Avenu Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris.