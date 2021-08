Lionel Messi à Paris : ses trois fils déjà avec les maillots du PSG

On ne parle que de lui depuis plusieurs jours. Lionel Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, vient de signer au Paris Saint-Germain. Une arrivée vécue comme un véritable tremblement de terre par tous les amateurs de football, qui s'imaginaient l'Argentin rester du côté de Barcelone jusqu'à la fin de sa carrière. Après un départ larmoyant de Catalogne, le mari d'Antonela Roccuzzo est arrivé à Paris mardi 10 août pour une journée complètement folle sous les yeux des caméras du monde entier.

Désormais installé au Royal Monceau avec sa petite famille en attendant de trouver un logement à son goût, Lionel Messi s'est plié aux demandes médiatiques toute la journée d'hier en se rendant au Parc des Princes, le stade du PSG, pour une conférence de presse très attendue. Et pendant qu'ils étaient au stade, la petite famille en a profité pour prendre la pause sur la pelouse impeccable. C'est Antonela qui a partagé le cliché à ses 16,7 millions d'abonnés sur Instagram. On peut y voir les trois garçons du couple, Thiago (né en novembre 2012), Mateo (né en septembre 2015) et Ciro (né en mars 2018) avec le maillot du Paris Saint-Germain. Visiblement, les Messi se sont vite mis aux couleurs du club !