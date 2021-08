Lionel Messi en larmes lors de son départ de Barcelone : son mouchoir en vente à un prix fou !

Lionel Messi vit une période totalement nouvelle pour lui et visiblement cela le chamboule. Le génie argentin de 34 ans vient de quitter le FC Barcelone, son club de toujours, dans lequel il est arrivé à l'âge de 13 ans et avec qui il a tout gagné. Arrivé à Paris quelques jours plus tard, le mari d'Antonela Roccuzzo semble avoir retrouvé le sourire auprès de ses nouveaux coéquipiers Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, comme de ceux qu'il retrouve à l'image de Neymar. Heureux d'avoir signé dans un nouveau club aussi rapidement, et pour un salaire astronomique, le joueur a eu un mal fou à dire au revoir au club catalan.

Surpris et effondré par l'annonce de son départ, Lionel Messi a organisé une conférence de presse le 8 août dernier pour faire ses adieux aux supporters du Barça. Très ému par son départ, le père de Thiago (né en novembre 2012), Mateo (né en septembre 2015) et Ciro (né en mars 2018), a versé quelques larmes et il a tout naturellement utilisé un mouchoir pour s'essuyer. Après l'avoir jeté, un anonyme a eu la bonne idée de récupérer le reliquat avec une sacrée idée derrière la tête. En effet, selon plusieurs médias étrangers, cette personne a décidé de mettre aux enchères le mouchoir du joueur et la somme qu'il demande est démentielle. Pour acquérir le mouchoir de Messi, il faudra dépenser la somme d'1 million de dollars ! Soit en euros, quelques 853 000 € pour s'offrir le célèbre bout de tissu.