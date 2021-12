Lionel Messi met la misère à ses enfants : leçon de foot craquante en famille

À 34 ans, Lionel Messi a encore prouvé mardi dernier qu'il reste un footballeur d'exception. Face au FC Bruges en Ligue des champions, l'Argentin arrivé à Paris en provenance de Barcelone a encore inscrit un doublé dont un but de grande classe. Son association avec Kylian Mbappé a fait des merveilles, rappelant à ceux qui l'avaient oublié que même s'il n'est plus dans la meilleure période de sa carrière, le Ballon d'or 2021 reste l'un des tous meilleurs joueurs au monde.

Et quand on a un père d'un tel niveau, il est difficile d'arriver à rivaliser quand on essaye de jouer au football avec lui. Pour Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans), le chemin est encore long pour tenter d'atteindre le niveau technique de leur papa. Dans une série de vidéos mises en ligne par leur mère, Antonela Roccuzzo, sur son compte Instagram, les trois garçons prennent une véritable leçon de football à la maison. Installée dans le salon, la petite famille s'adonne à une petite partie de football. "Tranquilles à la maison", écrit-elle sur la première partie de vidéo.

Sur l'ensemble de la séquence, qui dure près d'une minute, on peut voir les trois garçons tenter désespérément de prendre le ballon des pieds de Lionel Messi. Visiblement amusé de mettre la misère à ses enfants, le coéquipier de Neymar et Sergio Ramos zigzag entre ses fils, évitant les tacles et les interceptions. Une séquence très amusante qui semble bien faire rire Antonela, meme si elle n'hésite pas à encourager ses petits !

Un très beau moment entre Lionel Messi et ses trois garçons, qui montre bien que l'Argentin est un homme casanier qui aime surtout passer du temps chez lui. En tout cas, avec un modèle pareil, Thiago, Mateo et Ciro vont rapidement progresser et pourquoi pas un jour devenir une star du foot comme leur papa !