Lionel Messi ne sait plus quoi faire de ses Ballons d'or : son fils a trouvé la solution !

Certains des plus grands joueurs de l'histoire du football à l'image de Michel Platini ou encore Johan Cruyff ont remporté trois fois le Ballon d'or dans leur carrière. Cristiano Ronaldo est même allé jusqu'à en avoir cinq. Lionel Messi vient lui de repousser encore un peu plus son record en décrochant son septième Ballon d'or. Un chiffre qui donne le tournis et qui installe le génie argentin encore un peu plus haut dans l'histoire de son sport. Il a été récompensé lundi dernier en présence de sa femme, Antonela Roccuzzo et de ses trois fils, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans).

Les garçons ne sont d'ailleurs pas passés inaperçus lors de la cérémonie qui s'est tenue au théâtre du Châtelet en début de semaine. Comme le veut la tradition, après avoir remporté le célèbre trophée, le vainqueur doit se plier à quelques obligations médiatiques et notamment à un shooting pour France Football. Une des photos de cette séance, révélée ce samedi, a d'ailleurs beaucoup amusé les internautes. Sur le cliché, on peut voir la famille Messi au grand complet, allongée bien tranquillement sur un immense canapé qui semble des plus confortables. Installé entre ses fils et sa femme, le footballeur du PSG est tout sourire, son dernier Ballon d'or entre les mains.

Les six autres trophées sont répartis entre ses garçons et sa femme, mais il y en a tellement que deux d'entre eux se trouvent à leurs pieds. Le petit Thiago a alors la bonne idée de se servir de l'un d'entre eux comme d'un repose-pied ! Une image qui a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux, à l'image d'un compte fan du FC Barcelone, l'ancien club du joueur. "Messi a tellement de Ballons d'Or que ses enfants peuvent les utiliser comme repose-pieds", s'amuse le compte.