"Les enfants ont fini par ne plus supporter..." : Lionel Messi cash sur sa vie à Paris

Dans le monde très sélect du football, les transferts sont monnaie-courante pour les joueurs. Pourtant, concernant Lionel Messi et son récent transfert au Paris Saint-Germain, l'acclimatation a été plus difficile que prévue. Dans un récent entretien accordé au journal espagnol Sport, relayé par le Figaro ce lundi 1er novembre 2021, l'ancien attaquant du FC Barça a dévoilé les nombreuses contraintes auxquelles il a dû faire face en arrivant à Paris.

Hormis une circulation qu'il juge plus que pénible dans les rues parisiennes, le joueur de 34 ans a également partagé l'agacement de ses enfants : "Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain", a-t-il d'abord indiqué, expliquant ensuite avoir passé près d'un mois et demi dans un hôtel. De nouvelles conditions de vie qui ont chamboulé la vie de ses jeunes garçons, Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans).

"Ce n'est pas simple pour les enfants, qui avaient déjà commencé l'école en Espagne", a-t-il poursuivi. Et de conclure, non sans amertume : "Les enfants ont fini par ne plus supporter l'hôtel. C'était difficile." Pour rappel, l'Argentin et sa famille demeuraient au Royal Monceau, un hôtel prestigieux situé sur la célèbre avenue Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris.

D'après les informations dévoilées par BFMTV en septembre dernier, son épouse Antonela Roccuzzo avait fait plusieurs visites dans différentes villes du sud de Paris en vue de trouver une propriété. Au total, la jolie brune aurait visité près de dix biens différents. Des propriétés aux critères bien définis, dont une piscine intérieure, une salle de sport, un parking protégé, un jardin et bien plus. "Madame Roccuzzo visite. Elle ne valide rien avant une revisite avec son mari. Elle dit à chaque fois que c'est beau et qu'elle aime. Très gentille et polie !", déclarait une source anonyme au média. La famille a finalement trouvé son bonheur à Neuilly-sur-Seine, contre un copieux loyer...