Artus et son nouveau look improbable, Marina Foïs et Camille Lellouche en famille au Parc !

Lorsque le Paris Saint-Germain joue à domicile (au Parc des Princes), les fervents supporters de football sont les premiers à se ruer dans les gradins. Et dans ces mêmes gradins, vendredi 29 octobre 2021, nombreuses ont été les célébrités à faire le déplacement. Ce soir-là, l'équipe parisienne affrontait celle de Lille. Un match remporté haut la main par l'équipe de Mauricio Pochettino qui a marqué deux buts : l'un par Marcos Aoás Corrêa (Marquinhos) à la 77ème minute et l'autre par Angel Di Maria, deux minutes avant la fin du jeu.

Sur place, les spectateurs ont pu croiser le réalisateur Franck Gastambide accompagné de l'humoriste Hakim Jemili que l'on a pu notamment retrouver dans l'émission Lol : Qui rit, sort ! sur Amazon Prime. Le réalisateur de Taxi 5 a d'ailleurs salué Marina Foïs qui, pour l'occasion, s'est rendue au stade en compagnie de son fils Georges (13 ans, né de son union avec le réalisateur Éric Lartigau).

Mais s'il y a une star qui n'est pas passée inaperçue durant le match, c'est bel et bien l'humoriste Artus. Avec son béret, son manteau sombre et sa barbe - faussement négligée - le comédien de 34 ans a affiché un look digne de la célèbre série Peaky Blinders (Netflix). Reste à savoir si, comme les personnages de la fiction anglaise, ce dernier dissimulait quelque chose dans la visière de son chapeau... Artus a adopté ce nouveau look quelque peu rétro depuis plusieurs semaines déjà, peut-être pour les besoins d'un nouveau film ou d'une prochaine série !

Fan de football, l'humoriste et interprète Camille Lellouche a également fait le déplacement afin d'encourager les joueurs parisiens. Elle était accompagnée de son frère Maxime et a assisté au match assise juste derrière Luiz Fernandez. Cette rencontre était également suivie par le producteur Thomas Langmann, ainsi que par Miss France 2018, Maëva Coucke.

Comme souvent, lorsque le Paris Saint-Germain joue à domicile, Kylian Mbappé n'est jamais très loin. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, le jeune footballeur analyse le jeu de ses compères. Tout comme son père Wilfried Mbappé, l'attaquant de 22 ans était à l'affût de chaque rebondissement depuis les tribunes.