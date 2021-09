Camille Lellouche en robe échancrée, Isabelle Ithurburu en bustier : Nuit du rugby très glam à l'Olympia

C'était une soirée à ne pas rater pour tous les amateurs de rugby. Hier soir dans la mythique salle de l'Olympia s'est tenue la 17ème Nuit du rugby. Un évènement organisé pour récompenser les rugbymans du championnat de France et pendant lequel les joueurs du Stade toulousain ont brillé. Les champions de France et d'Europe ont vu leur joueur vedette, Antoine Dupont, remporter deux récompenses de prestige. Une soirée à laquelle les people se sont pressés pour voir les stars du rugby.

Parmi les célébrités ayant fait le déplacement, Camille Lellouche a fait sensation. Venue remettre un prix, la belle brune de 35 ans avait opté pour une sublime robe noire échancrée sur les côtés. La présentatrice de Canal+, Isabelle Ithurburu n'était pas en reste. Dans une belle robe, elle aussi noire, qui laissait apparaître ses épaules, la compagne de Maxim Nucci (alias Yodelice) était ravissante. Aux côtés d'elles, les célébrités du monde du sport s'étaient bien évidemment déplacées pour l'évènement. L'ancien rugbyman Sébastien Chabal, très classe en smoking et toujours avec sa barbe imposante, était de la partie. On a également vu le champion de boxe Tony Yoka.

Ce dernier a pris la pose aux côtés du trublion du paf, Antoine de Caunes. Parmi les sportifs présents, on peut noter la présence de l'entraîneur de l'équipe de France de handball championne olympique en titre, Guillaume Gille. Plusieurs humoristes ont fait le déplacement, à commencer par Mr Poulpe, qui animait la soirée aux côtés d'Isabelle Ithurburu. Artus et Arnaud Tsamère en grands amateurs de sport sont venus assister à la cérémonie, tout comme l'ancien footballeur et coqueluche de Canal+, Laurent Paganelli. Côté cinéma, à noter la présence de Guillaume Labbé, le beau gosse de la série Plan Coeur.