Guillaume Labbé nu dans les Dieux du Stade : un souvenir "atroce" qui le hante encore

Alors joueur pour le club du Stade Français, Guillaume Labbé se voit proposer l'opportunité de participer au célèbre calendrier, lancé par le président du club Max Guazzini, pour les éditions de 2003 et 2004. "J'avais 19 ans, je n'avais jamais fait de mannequinat et je me suis retrouvé à poser à poil. Mais c'était super marrant à faire...", expliquait-il à Télé Loisir en novembre 2019.

Une expérience "atroce"

Une belle expérience donc pour le jeune homme, dont la soeur est également une comédienne connue. Présent sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, Les enfants de la télé, le 18 avril dernier, l'acteur a pourtant raconté une anecdote assez cocasse sur sa courte carrière de mannequin. Alors qu'il était stipulé dans son premier contrat qu'on ne pourrait pas voir ses parties intimes, la mention n'était pas présente la deuxième année.

Un problème pour Guillaume Labbé qui demande à faire modifier son contrat, mais le problème va venir du making-of du calendrier, comme il le raconte : "Je regarde le making-of sur mon ordi, et on voit une bonne partie (ndlr : de son anatomie)", raconte l'ancien rugbyman, qui ajoute que pour lui c'est "atroce ce qu'il se passe".

Apeuré, il finit par appeler Max Guazzini pour lui demander de retirer la séquence du making-of. "Il a fait casser tous les DVD qui étaient en train de partir, il a fait tout détruire", assure l'acteur.

Une histoire qui se termine bien pour Guillaume Labbé, que l'on aura le plaisir de découvrir, aux côtés de Bruno Sanches, dans le rôle d'un professeur dans L'école de la vie, ce 21 avril à 21h05 sur France 2.