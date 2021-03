Guillaume Labbé : Sa soeur Constance est aussi comédienne et star d'une série de TF1

Comme chaque lundi, TF1 propose un nouvel épisode de Je te promets, le remake français de This is Us avec Camille Lou, Marilou Berry, Hugo Becker et Guillaume Labbé. Ce dernier a reçu un rôle quasiment fait sur-mesure en intégrant l'aventure. Et pour cause, il campe le personnage de Michaël, un footballeur en pleine reconversion pour devenir acteur. Soit un parcours semblable à celui de Guillaume Labbé. Avant de passer devant la caméra, l'acteur de 38 ans a été rugbyman semi-professionnel, devenant même un espoir du Stade Français. Et ce n'est pas tout, dans Je te promets, Michaël fait partie d'une famille nombreuse. C'est également le cas de son interprète Guillaume Labbé.

"On est quatre. J'ai deux grands-frères (un chef d'entreprise et un médecin, ndlr) qui sont très brillants. Je les regardais avec cet amour et en même temps cette jalousie par rapport à leur réussite. Je me suis beaucoup construit sur l'envie de briller à leurs yeux", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé-Loisirs. Et la benjamine de la famille, c'est Constance Labbé (32 ans). Une petite soeur dont il est "très proche" et qui a décidé de suivre ses pas à lui puisqu'elle évolue en tant que comédienne. "On parle souvent de notre métier. On se fait répéter, parfois des essais, parfois des textes", a-t-il rapporté.

Et tout comme son grand-frère, Constance Labbé commence à se faire une place de choix sur le petit écran. Ces dernières années, elle a été vue dans plusieurs séries telles que Noces rouges, Camping Paradis, Mongeville et Calls ou encore dans les pastilles humoristiques Scènes de ménages et La petite histoire de France. Elle promet de cartonner davantage sur nos antennes puisqu'elle a récemment rejoint le casting de Balthazar sur TF1. En effet, la jolie brune a été choisie pour palier au départ d'Hélène de Fougerolles dans la saison 4 de la série policière. Elle incarnera le rôle d'une capitaine de police "en provenance du corps d'élite de la BRB (Brigade de répression du banditisme), au franc-parler, à l'humour et à l'énergie dévastateurs". Prénommée Camille Costes, il s'agira d'une ex du médecin légiste.