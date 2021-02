Hélène de Fougerolles quitte Balthazar : découvrez qui la remplace !

Constance Labbé est une comédienne expérimentée puisque, ces dernières années, elle a déjà été vue dans plusieurs séries telles que Noces rouges, Camping Paradis, Mongeville et Calls ou encore dans Scènes de ménage et La petite histoire de France. Constance Labbé a par ailleurs décroché un rôle dans le téléfilm Coup de foudre en Andalousie.

À noter que la jeune femme n'est pas la seule artiste de sa famille. Son frère aîné, Guillaume Labbé, est lui aussi en train de se faire un nom dans le milieu du petit écran. Il a notamment joué dans la série romantique Plan Coeur et a plus récemment été recruté pour rejoindre le casting de Je te promets, le remake français de This is Us avec Camille Lou, Marilou Berry et Hugo Becker entre autres.