Hélène de Fougerolles quitte Balthazar : "C'est vraiment fini pour moi"

Les fans de Balthazar, et ils sont nombreux !, doivent être sous le choc. L'héroïne principale de la série à succès de TF1 vient d'annoncer une terrible nouvelle, alors que personne ne s'y attendait.

Dans la soirée du vendredi 18 décembre 2020, Hélène de Fougerolles a annoncé son départ. "#Balthazar C'est vraiment fini pour moi, merci de m'avoir autant envoyé d'amour et à bientôt pour d'autres histoires dans d'autres aventures", a publié l'actrice de 47 ans sur ses réseaux sociaux. Celle qui incarnait Hélène Bach depuis trois saisons dans la fiction de TF1 a également posté un long message, dans lequel elle dit : "La saison 3 de Balthazar est finie ! C'est aussi la fin d'une merveilleuse aventure pour moi. JE NE PARTICIPERAI PAS A LA SAISON 4."

Hélène de Fougerolles justifie son départ surprise par le fait que l'intrigue dans laquelle elle se trouvait embarquer avec Tomer Sisley a besoin de se renouveler. "On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment, ça aurait fini par vous lasser, écrit-elle. Autres histoires ! Autres aventures professionnelles et personnelles pour moi aussi !" La comédienne remercie ensuite tous ceux qui ont contribué au succès de Balthazar et remercie ses "partenaires chéris". Etonnamment, Hélène de Fougerolles ne remercie pas Tomez Sisley ! Faut-il en conclure quelque chose de particulier ? Un simple oubli semble impossible...