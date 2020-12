Balthazar (TF1) : Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles amoureux dans la saison 4 ?

Côté carrière, on pourrait penser qu'il y a plus sexy que le métier de médecin légiste... Et pourtant ! Vedette de la série Balthazar diffusée depuis 2018 sur TF1, Tomer Sisley a réussi le pari fou de faire grimper la température aux côtés de son acolyte, l'actrice Hélène de Fougerolles (Hélène Bach dans la fiction), en incarnant un légiste expert des autopsies en tous genres. Un succès tel qu'une quatrième saison serait déjà en route comme l'a admis la chaîne ainsi que Clotilde Jamin, co-créatrice de la série, qui qualifie d'ailleurs cette prochaine édition de "saison du renouveau". Programmé pour le 17 décembre 2020, le dernier épisode de la saison 3 laissera donc les téléspectateurs sur leur faim... mais pas pour très longtemps !

Très séduisant, Tomer est rapidement devenu le nouvel atout charme de TF1 avec ce rôle inattendu. Interviewé par les journalistes du magazine Télé Poche, l'acteur de 46 ans et mari de Sandra Zeitoun de Matteis avait confié être totalement à l'aise avec son statut d'"homme-objet" qui pouvait lui coller à la peau dans cette série. "Si vous me demandez si ça me dérange que des téléspectateurs puissent aimer ce qu'ils voient, eh bien, non je le prends comme un compliment ! Vous les femmes, on vous a suffisamment regardées, maintenant c'est notre tour !", avait-il indiqué avec humour.

Secrètement amoureuse de Tomer Sisley dans la série, Hélène de Fougerolles a également expliqué à Télé-Loisirs comment son personnage tentait de dissimuler ses sentiments pour le médecin dans la saison 3 : "Quand ils se retrouvent, elle ne parvient plus à cacher ses émotions. Mais elle se montre d'une mauvaise foi sans nom. Elle se met en colère contre lui, en lui faisant croire qu'elle le déteste. Mais ça crève les yeux et ça transperce de partout qu'elle en est folle." Un acteur qui nous met donc toutes d'accord ! Qui sait, les deux acteurs seront-ils peut-être enfin en couple dans les prochains épisodes de la série ?