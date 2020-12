Pauline Cheviller (Balthazar) en couple avec Charles Berling : 30 ans d'écart et discrète romance

En 2016, Charles Berling expliquait être certain d'avoir eu plus de 200 conquêtes dans sa vie. "J'ai commencé à 16 ans et il y a des périodes où ça déroule", déclarait-il dans les pages de Lui. Mais depuis trois ans, l'acteur et metteur en scène de 62 ans semble s'être assagi grâce à sa compagne Pauline Cheviller (31 ans).

En effet, c'est en 2017 qu'ils craquent l'un pour l'autre après s'être donné la réplique au théâtre dans Vu du pont, pièce d'Arthur Miller. Ils ne tardaient pas à officialiser leur idylle puisque la même année, ils apparaissaient main dans la main et amoureux au Festival de Deauville, à Roland-Garros ou encore au Prix de l'Arc de Triomphe.

L'écart d'âge de 31 ans entre Charles Berling et Pauline Cheviller ne semble donc en rien être un frein à leur histoire. D'autant plus qu'il ne fait aucun doute qu'ils ont beaucoup de points communs. En effet, Pauline Cheviller a beau être plus jeune que son compagnon, elle n'en a pas moins fait ses preuves. C'est en 2018 qu'elle est découverte par le grand public dans le rôle de Lise, épouse décédée de Balthazar (joué par Tomer Sisley) qui demeure dans l'esprit du légiste dans la série éponyme. Mais avant ça, cette diplômée du Conservatoire national d'art dramatique de Paris avait fait sensation dans Le Secret d'Élise en 2016, sur TF1.

Elle a également tapé dans l'oeil du Figaro qui lui a consacré un papier élogieux en 2017 après qu'elle a remporté le prix Jean-Jacques Gautier/Figaro de la révélation. "Elle demeure la plus éblouissante des jeunes comédiennes que nous ayons applaudies cette année. (...) Elle est une artiste qui partage des aventures expérimentales avec des gens de son âge et, en même temps, est très demandée par les plus grands metteurs en scène pour des productions prestigieuses", pouvait-on lire dans l'article.

Sa vie privée est en revanche beaucoup moins exposée que ses talents de comédienne, contrairement à Charles Berling. L'acteur a notamment partagé la vie de Virginie Coupérie-Eiffel, qui n'est autre que l'arrière-arrière petite-fille de Gustave Eiffel et aussi l'ex-femme de Julien Clerc, et est le père d'Émile Berling, né de sa relation avec la photographe Sophie Hatier.

La dernière apparition de Charles Berling et Pauline Cheviller ensemble date de décembre 2019, à l'enterrement d'Anna Karina mais on suppose qu'ils sont toujours ensemble.