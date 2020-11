Tomer Sisley dans Balthazar : souvent torse nu, "homme objet".. ça ne lui déplaît pas !

Marié à Sandra depuis 2017, l'acteur de 46 ans a également fait référence à sa femme au cours de cette interview pour dire tout le respect qu'il lui portait. "Femme gigantesque" comme il la qualifie, il explique : "Sans elle, je ne serais pas aussi bien dans ma peau; on fait tout mieux quand on est heureux".

Digne d'une véritable comédie romantique, l'histoire de Tomer et Sandra avait commencé dans les années 90. À l'époque leur idylle ne dure pas et les amoureux se séparent brutalement pour faire leurs vies chacun de leur côté. Sandra épouse Valéry Zeitoun et donne naissance à un fils en 2007, Dino. De son côté, Tomer devient papa de deux enfants (Liv née en 2008 et Levin, né en 2011) avec sa compagne Julie Madar.

Finalement, Tomer et Sandra se recroisent lors du Festival de Cannes en 2016 et là ils ne peuvent plus nier l'évidence. Ils s'aiment toujours et ne se sont jamais oubliés. Depuis, ils ne se quittent plus et semblent plus heureux que jamais. Interviewé par Paris Match peu de temps après ces retrouvailles, l'acteur avait d'ailleurs confié : "J'ai l'impression d'avoir trouvé plus qu'une âme soeur. Quelqu'un qui est à la fois votre pote, votre maîtresse, votre confidente, votre maman..." Des propos qui laissent rêveur, non ?