Tomer Sisley : Dépression et abstinence après sa rupture avec Sandra... avant les retrouvailles

Si Tomer Sisley et son épouse Sandra filent aujourd'hui le parfait amour, leur histoire a pourtant été marquée par des hauts... et des très bas. Dans une interview accordée au magazine Apollo et son édition automne-hiver 2020-2021, le comédien de 46 ans est revenu sur cette romance entamée il y a plus de 20 ans, avant d'être interrompue. Le retour de flamme n'en a été que plus fort.

Tomer Sisley et Sandra de Matteis ont d'abord connu une première idylle avant de se séparer en 1999. La star de la série Balthazar a alors très mal vécu cette rupture, tant et si bien qu'il lui a fallu de longs mois avant de tourner la page : "On a eu une histoire ensemble il y a 20 ans et la vie nous a séparés. A l'époque, je le vis très mal, je rentre en dépression, je n'ai pas eu de relations sexuelles pendant plus d'un an alors que j'avais 25 ans, c'est le moment pour un mec où normalement vous êtes au pic de votre sexualité", l'acteur s'est-il souvenu auprès de nos confrères. Recroiser son ex et être snobé n'a pas aidé à remonter la pente... "Je l'ai croisée à un tournoi de poker et elle m'a complètement ignoré. Je suis rentré chez moi en pleurant de chaudes larmes de peine parce que je me disais, 'Mais bon dieu, je suis tout seul à avoir vécu cette histoire ?'"

Il s'avère que Sandra de Matteis n'en avait pas tout à fait terminé avec Tomer Sisley non plus. "Il aura fallu 17 ans pour que j'apprenne qu'en fait au même moment, le mec avec qui elle était, qui lui avait interdit de me parler, était dans la salle, l'acteur a-t-il expliqué. Et en fait, Sandra m'a évité parce qu'elle se disait que si elle croisait mon regard, tout le monde verrait à quel point ce n'est pas encore fini entre nous et à quel point elle a des sentiments très très forts pour moi. La lecture qu'il fallait avoir de cet épisode était beaucoup plus romantique que celle que j'ai eue."

Le couple met de longues années avant de renouer : Sandra refait sa vie avec le producteur de musique Valéry Zeitoun et donne naissance à un petit garçon prénommé Dino (13 ans), Tomer Sisley a de son côté deux enfants, Liv et Levin (12 et 9 ans), avec Julie Madar, dont il s'est ensuite séparé non sans difficulté. Finalement, en 2016, les ex-amants se remettent ensemble, ne perdent pas de temps et se fiancent. Le 25 novembre 2020, ils fêteront leurs trois ans de mariage. "Aujourd'hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie", l'interprète de Largo Winch a-t-il conclu.