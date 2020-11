Tomer Sisley et la rupture difficile avec la mère de ses enfants, il se confie

Tomer Sisley dans Game of Thrones ? Ça aurait pu, et plutôt deux fois qu'une ! L'acteur français avait en effet été approché par la production de la série à succès pour interpréter deux rôles : celui de Dario Naharis et celui d'Oberyn Martell. Le comédien a finalement refusé cette aventure américaine, non pour conflits d'agenda, comme il l'avait expliqué en 2016, mais pour se consacrer à sa vie de famille alors compliquée. Un choix sur lequel il est revenu lors d'une interview accordée au magazine Apollo et son édition automne-hiver 2020-2021.

Avant de filer le parfait amour avec Sandra de Matteis, Tomer Sisley a fondé une famille avec Julie Madar. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Liv et Levin (12 et 9 ans), avant de finalement se séparer. Une rupture délicate, au point que le comédien a préféré privilégier son rôle de père à un rôle dans un série internationale... "J'étais en pleine séparation de la mère de mes enfants et ça ne se passait pas très bien, a-t-il expliqué au magazine. Et je ne voulais pas me retrouver loin de mes enfants, j'avais très peur à cette époque-là qu'en partant en tournage loin, ça allait rompre le lien que j'avais avec mes enfants qui étaient en bas âge et je ne pouvais pas trop me le permettre."

Malgré le joli coup de projecteur que Game of Thrones aurait pu apporter à sa carrière, Tomer Sisley ne regrette en rien cette décision : "Aujourd'hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie, ils ont passé beaucoup de temps avec papa donc ils savent que je suis là, que je les aime et que je me suis battu pour eux", l'acteur de la série Balthazar (TF1) a-t-il confié. En plus d'être un papa poule avec Liv et Levin, Tomer Sisley est un également un beau-père attentionné avec Dino (12 ans), le fils de son épouse Sandra, né d'une première relation.