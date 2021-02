Hélène de Fougerolles en froid avec Tomer Sisley ? "On a rien à voir !"

Hélène de Fougerolles a fait beaucoup de déçus au mois de décembre dernier en confiant quitter la série Balthazar, après trois ans passés dans le rôle d'Hélène Bach, cette policière secrètement amoureuse de Raphaël, un légiste expert des autopsies incarné par Tomer Sisley. La comédienne avait alors expliqué sur ses réseaux sociaux avoir voulu éviter qu'un sentiment de lassitude ne s'installe. Pourtant, il semblerait en réalité qu'elle ne fut pas farouchement contre l'idée d'une quatrième saison.

"Beaucoup de gens ont pensé que c'était moi qui étais partie mais ce n'était pas ma décision", a-t-elle fait savoir lors d'une interview pour Télé-Loisirs. Et de continuer : "C'est une décision qui a été prise à plein de niveaux : les scénaristes, le producteur, TF1... On s'est tous concertés. L'idée était pour eux de recommencer à écrire, car dès lors que les deux personnages principaux étaient ensemble, cela avait moins d'intérêt. Il y avait une idée de renouvellement, et comme cela s'appelle Balthazar, s'il y en avait un qui devait être renouvelé, c'était plus Tomer, que moi !".

Hélène de Fougerolles ne se sent pas lésée pour autant par cette issue. D'autant plus que les équipes de la fiction policière ne comptent pas la lâcher de si tôt. "Je vois tout comme une chance, comme une opportunité. Je n'aurais jamais pris cette décision seule car elle n'était pas facile mais je m'entends très bien avec la production. Ils sont déjà en train de me proposer d'autres choses et cela me donne l'opportunité d'aller vers des projets différents. J'ai fait trois ans de Balthazar, c'était super mais je me dis 'très bien, prête pour une autre aventure'", a-t-elle relativisé. La maman de Shana (17 ans) précise au passage que son départ n'a rien à voir avec les rumeurs de brouille qui ont pesé sur elle et son partenaire de jeu Tomer Sisley, bien que ce ne fut apparemment pas l'amour fou sur le tournage. "Ce n'est pas que l'on ne s'entendait pas mais on a rien à voir ! On est très différents. Mais l'alchimie fonctionnait alors ce n'était pas ça le problème, on n'a pas besoin de passer nos vacances ensemble", a-t-elle souligné.



Pour palier à l'absence d'Hélène de Fougerolles, c'est Constance Labbé qui rejoindra le casting lors de la saison 4. La jolie actrice de 32 ans incarnera le rôle d'une capitaine de police "en provenance du corps d'élite de la BRB (Brigade de répression du banditisme), au franc-parler, à l'humour et à l'énergie dévastateurs". Prénommée Camille Costes, il s'agira par ailleurs d'une ex du médecin légiste.