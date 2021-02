Hélène de Fougerolles, sa fille Shana atteinte d'autisme : "J'ai eu peur qu'on me retire la garde"

Pour Hélène de Fougerolles, devenir maman n'a pas toujours été un grand bonheur. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille Shana en 2003, la comédienne ne se doutait alors pas qu'un parcours du combattant l'attendait. Et pour cause, à l'âge de 5 ans, son enfant est décrite comme "différente". Mais il faudra encore plusieurs années pour qu'on lui diagnostique un trouble de l'autisme. Dans Sept à Huit le 14 février dernier, Hélène de Fougerolles s'est confiée avec beaucoup d'émotion sur son quotidien semée d'embûches. Un entretien poignant, criant de vérité et nécessaire qu'elle a pourtant longtemps hésité à accepter. Pire encore, l'actrice de 47 ans a regretté de s'être mis en avant d'une telle manière.

"J'étais dévastée d'avoir fait cette interview, je ne voulais pas qu'elle sorte", a-t-elle admis pour nos confrères de Télé Loisirs. Divorcée du père de Shana, Éric Hubert, en 2007, elle explique avoir craint des répercussions en sa qualité de mère célibataire. "Je veux me montrer comme quelqu'un de fort qui a réussi à surmonter tout cela, car cette vulnérabilité, on me l'a beaucoup reprochée. J'étais trop vulnérable donc j'aurais pu déséquilibrer ma fille... J'ai essayé de tenir mais là, je ne pouvais pas. J'avais peur qu'on me voit déséquilibrée de pleurer de cette façon et qu'on me retire la garde de ma fille... On m'a tellement traumatisée en mettant en cause mon extra-sensibilité que j'en étais là ! Alors je ne voulais pas que l'interview passe, je ne voulais pas qu'on me voie comme ça mais une amie m'a conseillée, pour une fois, de ne pas essayer de tout contrôler. Alors j'ai fait confiance", a-t-elle déclaré.

Et à raison car Hélène de Fougerolles a reçu une vague d'amour après la diffusion de Sept à Huit sur TF1. De quoi apporter beaucoup de réconfort à la comédienne. "Ça a été fort, je n'ai pas de regret. J'étais terrorisée de montrer ça mais au final, je suis libérée que cela ait été accepté", a-t-elle conclu.