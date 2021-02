Hélène de Fougerolles maman de Shana, atteinte d'autisme : "Le plus dur est derrière nous"

C'est un cap très difficile qu'Hélène de Fougerolles a accepté de passer au cours du week-end. La comédienne de 47 ans est apparue dans Sept à Huit (TF1) pour parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à coeur : sa fille Shana (17 ans). L'ex star de Balthazar a témoigné avec beaucoup d'émotion et sans pouvoir contenir ses larmes de l'autisme dont souffre l'adolescente.

Le passage d'Hélène de Fougerolles, regardé par plus de 4 millions de téléspectateurs dimanche 14 février 2021, s'est révélé salvateur pour la jolie blonde qui a été par la suite submergée par les messages des internautes. Sur Instagram ce mercredi, elle a repris la parole pour faire preuve de reconnaissance. "MERCI ! Mille fois ! Pour votre soutien, pour vos mots, plein de gentillesse, de bienveillance et d'amour ! J'ai été terrifiée par cette nouvelle exposition mais finalement elle m'a apportée un sentiment de libération et un flot d'amour absolu ! (Merci a @septahuit_off et @audreycrespom). C'était la plus belle Saint-Valentin de ma vie!", a-t-elle déclaré.

Hélène de Fougerolles en a également profité pour donner des nouvelles rassurantes de sa fille Shana. "Sachez que nous allons très bien aujourd'hui avec Shana! (Le plus dur est derrière nous!), le présent est délicieux et l'avenir nous sourit !!! Et puis 'tout est juste et parfait' ! Et vive la vie et ses défis !"