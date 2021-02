Hélène de Fougerolles, en larmes, se livre sur sa fille handicapée : "Je n'arrive pas à encaisser"

Shana a 17 ans et a été diagnostiquée "handicapée mentale" ou "déficiente mentale" plus jeune. Des mots qui déchirent le coeur de sa mère Hélène de Fougerolles. Devant les caméras de "Sept à Huit", l'actrice se livre à coeur ouvert et fond en larmes.

