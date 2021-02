Hélène de Fougerolles : Sa fille de 17 ans souffre de troubles très handicapants

La maternité est une joie, parfois une épreuve. Hélène de Fougerolles s'inquiète souvent pour l'avenir de sa fille de 17 ans. Et pour cause, cette dernière, née des amours de l'actrice avec le producteur Éric Hubert, souffre de troubles de l'apprentissage, alias les troubles "dys" : dyspraxie, dysphasie, dyslexie... bref, de quoi faire de sa vie scolaire un enfer. Il est d'autant plus difficile pour sa mère de dormir sur ses deux oreilles que les établissement spécialisés, en France, sont extrêmement rares.

En 2017, Hélène de Fougerolles avait effectivement lancé un SOS en voyant que l'École Plus, dans laquelle Shana était scolarisée, menaçait de fermer. "Il ne reste aujourd'hui que 11 enfants scolarisés. Il en faudrait neuf de plus, de Paris et sa région, pour que l'école continue à exister, expliquait-elle au journal Le Parisien. Avec ses particularités, ma fille ne rentrait pas dans le système et elle n'avait pas le niveau pour aller en Ulis [unités localisées pour l'inclusion scolaire, NDLR]. À l'École Plus, les élèves s'épanouissent à leur rythme, guidés tranquillement par deux maîtresses. Ils font aussi beaucoup de sorties au cinéma, dans les musées..."

J'ai eu ma fille de 17 ans pendant un mois et demi avec moi

Elle avait obtenu gain de cause dans un premier temps. Hélas, les fondatrices de l'École Plus, Hélène Girard et Marie-José Ricardo, ont décidé de clore ce chapitre de leur histoire professionnelle en mai 2020. "Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants !", relevait tout de même l'actrice. L'année dernière a, comme vous le savez, été particulière pour tout le système scolaire français et la situation de Shana reste encore incertaine. Depuis la fermeture de l'établissement, on sait juste qu'elle a profité d'un long séjour chez sa maman pendant le confinement, alors qu'elle divise d'habitude son temps entre ses deux parents.

"J'ai eu ma fille de 17 ans pendant un mois et demi avec moi, racontait Hélène de Fougerolles dans les pages de Paris Match. Ça s'est super bien passé, j'étais très heureuse de tout ce temps passé ensemble. Comme j'étais en mode maman, je faisais un gâteau un jour sur deux donc j'ai prix deux kilos. Mais j'ai vécu ça toute ma vie, d'être chez moi et d'attendre. Le confinement, c'est un peu l'histoire de ma vie d'actrice : attendre à la maison d'avoir des projets !" Les téléspectateurs attendent pourtant impatiemment la prochaine saison de Balthazar. Hélas la comédienne vient d'annoncer qu'elle allait quitter la série ainsi que son partenaire de charme, Tomer Sisley...