Camille Lellouche : Sans soutien-gorge, elle se dévoile furieusement sexy !

"Coucou Leo j'espère que tu vas bien. Félicitations pour Paris c'est cool... En revanche, je voulais savoir en terme de tout ce qui est incendie, tornade, tsunamis, Covid.... Est-ce que tu peux donner un peu s'il te plait ? Parce que ça commence à être la merde, bon ton évolution jusqu'à Paris, soit t'es un Pokémon ou un colis Amazon, on sait pas très bien ce que t'es ça on s'en bats les c*** c'est pas méchant mais on s'en bats les ***", avait-elle envoyé au sextuple Ballon d'Or avant d'ajouter : "T'as de l'argent c'est chanmé mais donne un peu pour toute la m*** parce qu'en ce moment c'est un peu la m***."

Une publication qui a amusé certains de ses fans, mais qui n'a pas plu à une grande majorité des supporters de Lionel Messi, qui a alors lynché l'humoriste en lui rappelant les divers engagements associatifs du joueur. Critiques auxquelles celle qui a été blessée par son ex "mytho" a répondu, vendredi 13 août en story : "Mon métier, c'est de procurer des émotions aux gens. Particulièrement le rire, la joie, la mélancolie et parfois la tristesse. Je suis humoriste, chanteuse, actrice. Pour le meilleur et pour le pire n'en déplaise à certain(e.s)."