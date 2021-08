Camille Lellouche : Dézinguée sur Twitter, après avoir traité Lionel Messi de "Pokémon"

Le 11 août 2021, Camille Lellouche a réagi à l'arrivée de la superstar argentine Lionel Messi au sein de l'équipe du Paris-Saint-Germain. Pour rire, l'humoriste de 35 ans a décidé d'envoyer une note vocale pour féliciter le footballeur mais aussi malheureusement... pour le qualifier de divers noms d'oiseaux. "Coucou Leo j'espère que tu vas bien. Félicitations pour Paris c'est cool... En revanche, je voulais savoir en terme de tout ce qui est incendie, tornade, tsunamis, Covid.... Est-ce que tu peux donner un peu s'il te plait ? Parce que ça commence à être la merde, bon ton évolution jusqu'à Paris, soit t'es un Pokémon ou un colis Amazon, on sait pas très bien ce que t'es ça on s'en bats les c*** c'est pas méchant mais on s'en bats les ***", indique-t-elle au sextuple Ballon d'Or avant d'ajouter : "T'as de l'argent c'est chanmé mais donne un peu pour toute la m*** parce qu'en ce moment c'est un peu la m***."