Camille Lellouche blessée par son ex "mytho" : Rayane Bensetti visé par sa chanson "Fumette" ?

Dans son nouveau titre Fumette, Camille Lellouche règle ses comptes avec Rayane Bensetti. Du moins, c'est ce que certains de ses fans pensent. Le 21 juillet dernier, l'artiste dévoilait le clip de son nouveau single aux paroles semblant directement incriminer l'acteur. En gros, elle lui reproche de trop tirer sur des joints, de ne pas tenir ses promesses et d'être un "mytho".

"J'vais pas m'casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette ça te rend bête. T'es paro sans cesse c'est galère. Parler à un fou c'est galère. T'es trop mytho ouais, t'es qui ? je m'y perds. J'supporte plus ton mal être, t'as voulu me la mettre. Et t'as raté ta quête, j't'avais déjà mis 15 mètres. Dis à ta mère c'que tu m'as dit et même à elle tu lui as dit", chante-t-elle.